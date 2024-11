Giuliano Simeone estreia-se a marcar pelo Atlético no triunfo sobre o Las Palmas

Em Madrid, Giuliano Simeone marcou o primeiro golo da partida aos 37 minutos, após uma assistência de Nahuel Molina, e celebrou-o homenageando as vítimas das cheias no leste de Espanha, que causaram, pelo menos, 217 mortos.



Num jogo em que os portugueses Essugo e Fábio Silva foram titulares no Las Palmas, o segundo golo do Atlético Madrid foi marcado aos 84 minutos pelo norueguês Alexander Sorloth.



O triunfo, que se segue à derrota na jornada passada frente ao Betis, deixa a equipa madrilena na terceira posição, com 23 pontos, mais dois do que o Villarreal, quarto, que viu o seu jogo como o Rayo Vallecano ser adiado devido às cheias.



O Atlético segue com menos um ponto do que o Real Madrid, segundo, que também adiou o encontro da 12.ª jornada com o Valência, e menos sete face ao FC Barcelona, que lidera, e que ainda hoje recebe o Espanyol, num dérbi catalão.