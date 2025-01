Gonzalo Montiel troca o Sevilha pelo River Plate

"Com o Montiel está tudo acertado. Todos os documentos estão em ordem, tanto com o Sevilha, como a parte contratual e profissional com o jogador", anunciou o presidente do River Plate, Jorge Brito, à imprensa argentina.



Montiel, autor do penálti decisivo frente à França na final do torneio disputado no Qatar, ingressa nos "milionários" a troco de 4,5 milhões de euros, segundo o dirigente.



Desde que deixou a Argentina para passar a vestir as cores do Sevilha na temporada 2021/22, somou 81 desafios e registou três golos e cinco assistências nos espanhóis, sendo que, na época 2023/24, esteve cedido aos ingleses do Nottingham Forest, pelo qual jogou 19 vezes.



Internacional em 36 encontros, o lateral direito, de 28 anos, vai encontrar no River outros três campeões mundo: o guarda-redes Franco Armani e os defesas Germán Pezzella e Marcos Acuña.