Inter Miami, de Lionel Messi, oficiializa Javier Mascherano como treinador

O Inter Miami, liderado pelo futebolista internacional argentino Lionel Messi, anunciou a contratação de Javier Mascherano como treinador, levando o antigo médio defensivo a reencontrar-se com o colega de equipa no FC Barcelona e na seleção.

Mascherano, que foi trinco no ‘Barça’ quando Messi era a estrela maior dos catalães, assim como na Argentina, sucede, aos 40 anos, a outro argentino, Tata Martino, que abandonou o comando técnico por razões pessoais, e que chegou a ter como técnico nos ‘culés’.



Depois de orientar a seleção sub-20 e olímpica da Argentina, assume o Inter Miami quando o clube, que venceu a fase regular da MLS, foi eliminado logo na primeira ronda do play-off para decidir o campeão norte-americano, ante o Atlanta United.



A equipa, que conta ainda com os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets, bem como o uruguaio Luis Suárez, todos ‘trintões’ que viveram os seus melhores dias no FC Barcelona, vai disputar em 2025 o Mundial de clubes, por convite da FIFA.