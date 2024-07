João Félix regressa aos treinos no Atlético de Madrid

Félix, que saiu do Benfica para o "Atleti" em 2019 por mais de 120 milhões de euros, perdeu espaço nos "colchoneros", sobretudo na terceira época e tanto no Chelsea, como no "Barça", não foi um indiscutível.



O avançado, de 24 anos, nunca mostrou consistência para se afirmar como o fez no Benfica, sob o comando de Bruno Lage, e também na seleção no Euro2024 apenas disputou dois jogos, um a titular na derrota com a Geórgia, e outro a sair do banco, com a França.



Ao que tudo indica, o jogador não entrará nos planos do treinador Diego Simeone, com quem não tem uma relação fácil, à semelhança do que acontece com os adeptos da equipa madrilena, pelos quais chegou a ser insultado no verão de 2023.



Hoje, na primeira sessão, e como é habitual, Félix trabalhou à parte e fez trabalho específico, após ter tido três semanas de férias, que se seguiram à eliminação de Portugal no Europeu, nos quartos de final, com a França.



A dúvida subsiste em relação ao futuro do português e quando a imprensa tem avançado com interesse do Aston Villa, mas também do Benfica.