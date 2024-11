Jorge Jesus vence duelo de treinador com Vítor Pereira na Liga saudita

O campeão saudita sofreu o primeiro golo logo aos seis minutos, marcado pelo marroquino Abderrazak Hamdallah, após assistência do português Daniel Podence, mas deu a volta ao resultado graças à eficácia de sérvio, que faturou aos 14, assistido por outro jogador luso – João Cancelo -, e aos 62.



Em Riade, no estádio do Al Shabab, a equipa treinada por Jorge Jesus ficou em situação delicada aos 44 minutos, quando o senegalês Kalidou Koulibaly foi expulso, com cartão vermelho direto, mas a inferioridade numérica durou apenas até aos 58, altura em que Nader Al Sharari conheceu a mesma sorte.



Quatro minutos mais tarde, Milinkovic-Savic consumou a reviravolta no marcador e recolocou o Al Hilal, segundo classificado no campeonato, a dois pontos de distância do líder Al Ittihad, que tinha goleado pouco tempo antes o Al-Ettifaq, por 4-0.



O campeão saudita, já sob o comando técnico de Jorge Jesus, repôs também em seis pontos a vantagem sobre o Al Nassr, equipa na qual alinham os internacionais portugueses Otávio e Cristiano Ronaldo, enquanto a formação de Vítor Pereira caiu da quarta para a quinta posição.