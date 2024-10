LCE. V. Guimarães tenta triunfo na Suécia

Após o triunfo na estreia sobre os eslovenos do Celje (3-1), no Minho, o Vitória vai agora disputar apenas o segundo jogo da sua história em terras suecas, onde esteve em 1974, tendo na altura encontrando precisamente o Djurgarden.Na Taça Intertoto, prova entretanto extinta, a equipa portuguesa saiu derrotada de Estocolmo (3-1), já depois de ter goleado em casa os escandinavos, por 5-0.A equipa de Rui Borges chega à segunda jornada da Liga Conferência depois de garantir o apuramento para quarta eliminatória da Taça de Portugal (triunfo em Paços de Ferreira por 3-1) e com um motivador quinto lugar no campeonato português.O Djurgarden estreou-se na Liga Conferência com um empate na Áustria perante o LASK Linz (2-2), e vai receber os minhotos após a saída da dupla de treinadores, após um desaire no campeonato sueco, em que ocupa o terceiro posto, a três rondas do fim.Ao perder no campo do Hammarby, por 2-0, o Djurgarden ficou matematicamente afastado do título e acabou por ter menos horas de descanso, já que o encontro teve inicio no domingo, mas só terminou na segunda-feira, devido a problemas com adeptos nas bancadas.Após essa partida,No clube desde 2019, Bergstrand e Lagerlöf levaram o emblema ao título sueco logo nesse ano, após 14 anos de ausência, com o Djurgarden a ter pela nona vez na sua história uma dupla de treinadores, tradição que teve inicio nos anos 30 do século passado.O plantel é composto apenas por jogadores escandinavos, com o japonês Kosugi, lateral de 18 anos, a ser a única exceção.O Djurgarden-Vitória de Guimarães tem início agendado para as 17h45 (hora de Lisboa) na Arena de Estocolmo.