Liverpool e Aston Villa juntam-se provisoriamente ao líder Manchester City na Premier League

Com um ‘bis’ do ex-portista Luis Díaz, que marcou aos 26 e 28 minutos, e um golo de Darwin Nuñez, que já passou pelo Benfica, o Liverpool impôs-se em casa do Bournemouth, por 3-0, e juntou-se, provisoriamente, ao Manchester City no comando da prova.



Também em casa, o Aston Villa venceu por 3-1 o Wolverhampton, que segue na penúltima posição da tabela e continua à procura do primeiro triunfo na prova.



O triunfo permitiu ao Aston Villa colar-se a Liverpool e City na frente da tabela, mas os tetracampeões ingleses, e adversários do Sporting na Liga dos Campeões, podem destacar-se do grupo, caso pontuem no domingo frente ao Arsenal, também rival dos ‘leões’.



No Villa Park, em Birmingham, com Nelson Semedo na equipa titular, o Wolverhampton adiantou-se no marcador, com um golo de Matheus Cunha, aos 25 minutos, e manteve a vantagem até aos 73 minutos.



Já com os portugueses Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes em jogo, os ‘wolves’ sofreram três golos em pouco mais de 20 minutos, da autoria de Watkins (73), Konsa (88) e Dúran (90+4).



O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, venceu em casa o Newcastle por 3-1, enquanto o Everton empatou 1-1 na visita ao Leicester e continua em busca do primeiro triunfo na prova, e no último lugar da tabela.



Em Londres, o Tottenham venceu por 3-1 o Brentford, num jogo em que o português Fábio Carvalho foi titular nos visitantes, tendo alinhado 87 minutos.



O Southampton, com Matheus Fernandes a titular até aos 81 minutos, empatou 1-1 com o Ipswich.