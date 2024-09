Manchester City confirma lesão grave de Rodri no joelho direito

O Manchester City, equipa que o Sporting enfrenta na Liga dos Campeões de futebol, confirmou hoje uma lesão grave do médio espanhol Rodri no joelho direito, sem indicar o tempo previsto de paragem.

Em comunicado, o clube inglês explica que Rodri, um dos candidatos à Bola de Ouro, “sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito” no jogo de domingo frente ao Arsenal (2-2), acrescentando que o jogador viajou para Espanha para ser observado por outros médicos.



“A avaliação continua em curso para se possa determinar a extensão da total da lesão”, refere o tetracampeão inglês de futebol, sem adiantar o tempo previsto de paragem que, de acordo com a imprensa espanhola, poderá durar até final da temporada.



Na terça-feira, após o jogo com o Watford, para a Taça da Liga inglesa, o treinador do City admitiu que o jogador poderia estar muito tempo de baixa.



“Não sabemos o diagnóstico definitivo, mas poderá estar fora muito tempo, afirmou Pep Guardiola considerando que Rodri “é insubstituível” e que a sua lesão é “um problema” para o qual terá encontrar solução.