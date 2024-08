Manchester United contrata Manuel Ugarte ao Paris Saint-Germain

"É uma sensação incrível ingressar num clube desta magnitude, admirado em todo o mundo. O projeto que me apresentaram é extremamente emocionante. O Manchester United é um clube ambicioso e eu também”, regozijou-se o médio, em declarações divulgadas no site oficial dos 'red devils', em que atuam os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.



Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos na operação, a imprensa britânica refere que o atleta de 23 anos vai custar 50 milhões de euros (ME), mais 10 ME em objetivos, com o PSG a garantir ainda 10% de uma futura transferência.



O uruguaio assumiu-se como alguém “determinado a ter sucesso”, prometendo sacrificar-se pelos seus companheiros, com os quais promete “lutar para ganhar troféus e chegar ao nível que o clube merece”.



O médio chegou a Portugal para jogar no Famalicão, representando depois o Sporting, em 2021/22 e 2022/23, antes de se transferir para o PSG na temporada passada, por 60 ME.



Ugarte foi campeão francês pelo PSG, conquistando ainda a Taça de França, numa época em que disputou todos os jogos da Copa América pelo Uruguai, sendo escolhido para o melhor 'onze' do torneio.