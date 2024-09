Mbappé estreia-se a marcar com "bis" pelo Real Madrid

No Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, o primeiro tempo não teve golos, com o "nulo" a ser desfeito ao minuto 67, graças ao remate certeiro do internacional francês, após uma boa combinação com o uruguaio Fede Valverde.No quarto jogo na La Liga, o antigo jogador do PSG viria mesmo a "bisar", aos 75, na conversão de uma grande penalidade cometida pelo guarda-redes luso Rui Silva sobre o brasileiro Vinícius Júnior.Com este triunfo, o Real passa a ocupar o segundo posto, com oito pontos, os mesmos do Atlético de Madrid (terceiro), contra os 12 do líder FC Barcelona. Já o Bétis, que também teve William Carvalho de início, é 17.º, com apenas dois.