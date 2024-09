Messi volta aos relvados no sábado, dois meses depois

O futebolista argentino Lionel Messi vai voltar no sábado aos relvados, dois meses depois da lesão sofrida no tornozelo, anunciou hoje o treinador do Inter Miami, o também 'albi-celeste' Gerardo Martino.

"Está bem. Ontem (quinta-feira) voltou aos treinos e está contemplado para o jogo de amanhã (sábado). Depois do treino, definiremos a estratégia com ele, mas, sim, está disponível", anunciou Martino, na conferência de imprensa de antevisão do embate caseiro com Philadelphia Union, para a MLS.



Messi lesionou-se no tornozelo na final da Copa América, sendo substituído aos 66 minutos, num embate em que a campeã mundial em título Argentina bateu a Colômbia por 1-0, após prolongamento, nos Estados Unidos, revalidando o título.



"Voltamos a ter o melhor jogador do mundo, pelo que todos estamos felizes", disse ainda o treinador do Inter Miami, que lidera a Conferência Este da MLS, com 59 pontos, em 27 jogos, e já garantiu um lugar nos play-offs.



Martino avançou ainda que o argentino não tem restrição de minutos, mas não confirmou se será titular.