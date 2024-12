Miguel Cardoso estreia-se pelo Mamelodi Sundowns com triunfo sobre Sá Pinto

O treinador Miguel Cardoso estreou-se hoje com um triunfo no comando do Mamelodi Sundowns, ao vencer por 1-0 o duelo luso com Ricardo Sá Pinto, do Raja Casablanca, na terceira jornada da Liga dos Campeões africanos de futebol.

Apenas cinco dias após ter sido oficializado como técnico do conjunto sul-africano, Miguel Cardoso viu o avançado Iqraam Rayners ‘oferecer-lhe’ a primeira vitória, com um golo ao 65 minutos.



O Mamelodi Sundowns subiu, assim, ao primeiro lugar do Grupo B da ‘Champions’ africana, com cinco pontos, em igualdade com os marroquinos do FAR Rabat, que empataram 1-1 com o Maniema Union, da República Democrática do Congo. Os congoleses são terceiros colocados, com três pontos, enquanto o Raja é último, com um.



Sá Pinto continua sem vencer ao comando do Raja Casablanca, tendo averbado a sua primeira derrota, após três empates, dois no campeonato marroquino e outro na jornada anterior da Liga dos Campeões.



Os dois técnicos lusos voltam a encontrar-se em 02 de janeiro, no encontro da quarta jornada do Grupo B, em Marrocos.