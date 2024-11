Mladá Boleslav vence em casa do Dukla para a Liga checa

O Mladá Boleslav, adversário na quinta-feira do Vitória de Guimarães para a Liga Conferência em futebol, venceu hoje em casa do Dukla por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga da República Checa.

Depois de seis jogos sem vencer para o campeonato, os últimos cinco com empates, o Boleslav chegou finalmente ao triunfo, tendo hoje um golo do defesa Marek Suchy, aos 52 minutos, sido suficiente para a sua equipa conquistar os três pontos em jogo.



Numa ronda ainda bastante incompleta, o Mladá Boleslav ocupa para já o sétimo lugar do campeonato, com 17 pontos, formação que se desloca a Guimarães na próxima quinta-feira, para defrontar o Vitória, em jogo da terceira jornada da Liga Confetrênica, na qual ocupa o 31.º lugar, sem qualquer ponto somado nos dois jgos disputados.