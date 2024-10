Moçambique empata com Essuatíni na qualificação para a CAN2025

Com este resultado, Moçambique continua em primeiro lugar do grupo, com cinco pontos, mas à condição, uma vez que também hoje jogam, em Bamako, o Mali e a Guiné-Bissau, que têm menos um jogo e somam quatro e três pontos, respetivamente.



Numa partida que dominaram completamente, os 'mambas' apenas abriram o ativo na segunda parte, aos 74 minutos, por Stanley Ratifo, jogador do BSG Chemi Leipzig, da Alemanha, após um cruzamento de Bruno Langa, que atua no Almería.



A equipa suázi reagiu ao tento da seleção moçambicana e empatou a partida por Mavuso, aos 80 minutos, num remate bem colocado, à entrada da grande área.



Com o resultado que conseguiu hoje, Essuatíni alcançou o seu primeiro ponto na prova, continuando na última posição, após três jogos disputados.



A seleção moçambicana contou com o contributo da sua estrela do momento, Geny Catamo, jogador do Sporting, mas atuou com pouco fulgor, dada a marcação cerrada a que foi sujeito, permeada com entradas faltosas dos jogadores adversários.



As duas seleções voltam a defrontar-se na segunda-feira, na África do Sul, onde a equipa suázi realiza as partidas que devia disputar em casa, devido à interdição dos seus campos, por falta de condições.



A CAN2025 realiza-se entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.