Mónaco imita empate do Marselha e PSG pode aumentar `fosso` na liderança

Horas depois de os marselheses cederem um 1-1 caseiro ante o Lille, os monegascos falharam o ‘assalto’ ao segundo lugar, com um ‘nulo’ em casa do Reims, de Aurélio Buta, que, sem vencer há quatro partidas, é 10.º, com 20 pontos.



O PSG, que domingo recebe o Lyon, quinto, com 25 pontos, comanda com 34, seguido de Marselha e Mónaco, ambos com 30, e do Lille, com 27.



Na quarta-feira, o Mónaco recebe o PSG, em partida da 16.ª jornada.



Em Marselha, Quentin Merlin adiantou os marselheses aos 17, em lance individual, porém os ‘dogues’ reagiram e igualaram aos 87, em cabeceamento do defesa Bafode Diakite, após livre na esquerda.



O médio português André Gomes entrou aos 65 minutos para o Lille, que não pôde contar com o defesa Tiago Santos, lesionado.



Pereira da Costa saiu do banco aos 69 minutos no empate do ‘europeu’ Lens na visita ao Auxerre, que recuperou de duas desvantagens para igualar 2-2, ficando em oitavo, com 21 pontos, contra os 24 dos forasteiros, sextos.