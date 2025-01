Nápoles bate Fiorentina e está isolado na liderança da Liga italiana

O ex-benfiquista David Neres abriu o marcador aos 29 minutos, após uma boa jogada individual, e bateu pela primeira vez David De Gea com um forte remate, com a Fiorentina a responder pouco depois, aos 35, mas o golo de Moise Kean foi anulado por mão na bola.



Já no segundo tempo, aos 54, o avançado belga Lukaku ampliou a vantagem dos napolitanos da marca de grande penalidade, e o escocês Scott McTominay fechou a contagem, aos 68, neste encontro da 18.ª ronda.



Após a vitória, o Nápoles - já sem o internacional português Mário Rui, que rescindiu contrato por mútuo acordo - segue sozinho no topo da Serie A, com 44 pontos, mais três do que a Atalanta, segunda, que tem menos um jogo, e mais quatro face ao Inter Milão, terceiro, que tem menos duas partidas jogadas.



A Atalanta e o Inter Milão, que se defrontaram na quinta-feira, nas 'meias' da Supertaça transalpina, em Riade, apenas jogarão as respetivas partidas desta ronda em 14 e 15 de janeiro.



No outro jogo do dia, o Veneza e o Empoli empataram a uma bola, com golos do finlandês Joel Pohjanpalo, aos cinco minutos, para o emblema veneziano, e de Sebastiano Esposito, aos 32, para os visitantes.



O Veneza segue na 19.ª e penúltima posição, com 14 pontos, enquanto o adversário é 12.º, com 20.