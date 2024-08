Palmeiras volta às vitórias

Depois de quatro jornadas seguidas sem vencer no 'Brasileirão', a formação do treinador português chegou ao golo com um cabeceamento certeiro de Flaco López, num período de descontos alargado, em que o argentino 'bisou'.



O grande período de descontos deve-se à queda, inanimado, do jogador do São Paulo Patryck, aos 62, que obrigou à entrada em campo da ambulância, que o transportou para o hospital.



Nessa altura, Flaco López já tinha adiantado o 'verdão', aos 55 minutos, mas um remate colocado de Luciano tinha empatado a contenda, aos 72, mas o próprio Luciano complicou a vida aos forasteiros, ao ser expulso, aos 90+6.



Na ‘ressaca’ da derrota por 2-1 com o Botafogo a meio da semana, para a Taça Libertadores, e antes de novo embate com a equipa treinada por Artur Jorge, a equipa de Abel Ferreira voltou a vencer, na 23.ª jornada, e soma agora 41 pontos, os mesmos do Flamengo, que tem dois jogos a menos e é terceiro, e a quatro do líder, o Fortaleza, que também tem um jogo a menos.