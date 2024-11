Patrick Vieira é o novo treinador do Génova

”, indicou o clube na sua página oficial, horas depois de ter anunciado a saída do treinador Alberto Gilardino.Vieira, antigo internacional francês campeão do mundo, terá a primeira experiência como treinador em Itália, onde alinhou como jogador na Juventus e no Inter Milão.Já como treinador, o francês, de 48 anos, começou por trabalhar na formação do Manchester City, antes de prosseguir uma carreira como técnico principal no New York City, Nice, Crystal Palace, e, na última época, no Estrasburgo.O Génova é 17.º na Serie A após 12 jornadas, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas, que lhe dão 10 pontos, apenas um acima do Lecce (18.º), a primeira equipa em zona de descida de divisão.