Paulo Bernardo troca o Benfica pelo Celtic

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Celtic, da Escócia, para a transferência a título definitivo do futebolista Paulo Bernardo”, refere o Benfica em comunicado, não revelando os valores envolvidos no negócio.



Paulo Bernardo, de 22 anos, representou o Celtic na época passada por empréstimo dos encarnados, tendo alinhado em 33 jogos, com quatro golos e três assistências. Agora, ruma em definitivo ao campeão escocês.



“Estamos muito felizes por anunciar o regresso de Paulo Bernardo, que vem do Benfica e assinou um contrato de cinco temporadas, sujeito a autorização internacional”, explica o Celtic.



O médio, que fez toda a formação no Benfica até chegar à equipa principal, mostrou-se satisfeito com a transferência, considerando que é um “grande passo” na sua carreira.



“Gostei muito da época passada, quando ganhámos o campeonato e a taça, por isso foi ótimo para mim, os meus dois primeiros títulos da carreira. Adoro o clube, adoro os adeptos e também adoro a cidade, por isso é muitom, uito bom estar aqui outra vez”, afirmou.