Paulo Fonseca multado por declarações ainda enquanto treinador do AC Milan

“Durante as entrevistas após o jogo contra a Atalanta [derrota por 2-1], o antigo treinador do AC Milan fez julgamentos prejudiciais à reputação do árbitro e da arbitragem”, referiu a federação, acrescentando que o clube é multado em 5.000 euros.



O ex-treinador dos ‘rossoneri’, substituído no cargo pelo também português Sérgio Conceição, considerou, então, que o árbitro Federico La Penna não assinalou uma falta clara no primeiro golo da Atalanta e que teve influência no resultado.



“O árbitro decidiu o jogo e não é a primeira vez”, assinalou Paulo Fonseca, referindo ainda que a forma como dirigiu o jogo foi “uma falta de respeito para com o AC Milan”.