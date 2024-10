Petro de Luanda vence e assume liderança do Girabola

Em jogo disputado na província angolana do Moxico, os golos foram marcados por Julinho, aos 55 minutos, e Pedro Bondo, aos 71.



O Petro de Luanda soma agora 12 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Wiliete de Benguela, que empatou 0-0 com o Salvador do Zaire, o mesmo resultado registado no encontro entre o Kabuscorp do Palanca e o Isaac de Benguela.



O Desportivo da Huila e o Santa Rita de Cássia também empataram a zero.



Noutro jogo, o 1.º de Agosto venceu na receção ao Desportivo da Lunda Sul, por 3-2, com golos de Agnaldo, aos 52 e 81, e Mabelé, aos 58, enquanto os derrotados marcaram por intermédio de Robson, aos 23 e 64.



Kaporal (Wiliete de Benguela) lidera os melhores marcadores do Girabola, com oito golos.