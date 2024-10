República Checa pode entrar no caminho de Portugal para o Euro feminino

Em jogo disputado novamente em Velika Gorica, na Croácia, as checas não foram além de um nulo com as bielorrussas, resultado mais do que suficiente para a qualificação, depois de terem vencido na primeira mão por 8-1.



A República Checa vai defrontar no play-off final o vencedor do duelo entre Portugal e Azerbaijão, com a equipa das ‘quinas’ a entrar hoje no jogo da segunda mão, em Caldas de Vizela (19:45), com uma vantagem de 4-1 trazida de Baku.



O play-off final, a disputar a duas mãos, está agendado para 27 de novembro e 03 de dezembro e apura mais sete países, que se vão juntar no Euro2025 à anfitriã Suíça, Inglaterra, França, Alemanha, Islândia, Itália, Países Baixos, Dinamarca e Espanha.



Portugal marcou presença nos dois últimos Europeus, em 2017 nos Países Baixos e em 2022 em Inglaterra, edições nas quais não passou a fase de grupos.