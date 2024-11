Ricardo Batista e Clinton da Mata dispensados da seleção angolana

De acordo com a Federação Angolana de Futebol (FAF), Ricardo Batista alegou razões familiares para pedir a dispensa dos "Palancas Negras", tendo sido substituído por Agostinho Kalunga, do Wiliete de Benguela.



Já Clinton da Mata foi dispensado devido a problemas físicos, ainda de acordo com a FAF.



Com 12 pontos conquistados nas quatro primeiras jornadas do Grupo F, Angola já assegurou a sua 10.ª presença na CAN2025.



A seleção comandada pelo português Pedro Gonçalves recebe o Gana, terceiro com dois pontos, na sexta-feira, em Luanda, e defronta o Sudão, três dias depois, em Benghazi, na Líbia,.



A CAN2025 vai ser disputada em Marrocos, entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026.