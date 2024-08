Robert Andrich renova com Bayer Leverkusen até 2028

Contratado ao Union Berlim em 2021, o jogador, que esteve no Euro2024 com a Alemanha, já disse que Leverkusen é a morada certa, no melhor momento da carreira.



“Estou a viver o período de maior sucesso da minha carreira e tenho a sensação que a ambição da equipa ainda é grande, mesmo depois desta época especial”, comentou o médio, de 29 anos, e habitual opção a titular para o treinador Xabi Alonso.



Pelos "farmacêuticos", Andrich conquistou na última época um inédito campeonato, a que o Bayer Leverkusen juntou ainda a "dobradinha", com a conquista da Taça da Alemanha.



No sábado, no regresso oficial da época, o Bayer Leverkusen defronta o Estugarda, em jogo da Supertaça da Alemanha, que opõe o campeão ao segundo classificado da última época.