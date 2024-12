St.Gallen, adversário do Vitória de Guimarães, perde no campeonato suíço

O St.Gallen, próximo adversário do Vitória de Guimarães na Liga Conferência de futebol, perdeu hoje na deslocação ao terreno do Young Boys (2-1), em jogo da 16.ª jornada do campeonato suíço.

Em casa do campeão, também a fazer uma má época, afundado em nono, fora da zona de ‘play off’ do título, o St.Gallen saiu a perder ao intervalo por 2-0, após golos de Darian Males (23) e Cedric Itten (26).



A equipa, que ocupa o sétimo lugar, ainda reduziu na segunda parte, por Moustapha Cisse, aos 53, antes de complicar a sua situação, com a expulsão de Noah Yannick, que tinha entrada ao intervalo, sofrendo o terceiro golo, de Ganvoula, aos 90+7.



Na Liga Conferência, o Vitória de Guimarães, que é quinto classificado, com 10 pontos, visita o St.Gallen, 22.º, com quatro, em 12 de dezembro (20:00), na quinta jornada da fase de liga da competição.