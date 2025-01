Supertaça Italiana. AC Milan dá a volta ao Inter e Sérgio Conceição conquista primeiro título

Numa partida muito bem disputada entre as duas maiores equipas de Milão, Lautaro Martínez inaugurou o marcador perto do intervalo, colocando a equipa de Simone Inzaghi em vantagem.





Situação que melhorou logo depois do início da segunda metade, com Mehdi Taremi, antigo jogador de Sérgio Conceição, a fazer o 2-0, num remate colocado sem hipóteses para Maignan.





Logo de seguida, um livre direto de Theo Hernández reduziu a vantagem do Inter e já nos dez minutos finais, o internacional francês cruzou da esquerda e encontrou Christian Pulisic que fez o remate para o empate a dois golos.





Festa de Sérgio Conceição que viria a festejar novamente quando já no tempo de descontos, Rafael Leão encontrou Tammy Abraham que só teve de encostar para o 3-2 final.





Com este resultado, Sérgio Conceição vence os dois primeiros jogos à frente do AC Milan, ambos com reviravoltas, e conquistou a Supertaça Italiana.