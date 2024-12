Tiago Tomás marca na vitória que eleva Wolfsburgo a quinto na Liga alemã

Depois de Nebel adiantar os forasteiros, aos 11 minutos, o português esteve em evidência, ao assistir Amoura (19) e fazer o segundo, aos 58, já depois de Burkardt (39) ter voltado a adiantar o Mainz.



Depois de o luso empatar a contenda, Jonas Wind ‘bisou’, aos 84 e 90+4 minutos, e confirmou o triunfo para a equipa da casa, que chegou ao quinto lugar, com 21 pontos, após quatro vitórias seguidas no campeonato, além dos empates nesta ronda de Borussia Dortmund e Friburgo, enquanto o Mainz, com 19, é nono.



O outro jogo do dia foi precisamente o 1-1 que o Friburgo registou em casa do 14.º classificado Hoffenheim, que já foi derrotado este ano por Sporting de Braga e FC Porto na Liga Europa.



Ginter adiantou o agora nono classificado, aos 68 minutos, mas Bischof resgatou, ao 73, um ponto para a equipa da casa, que procura manter-se longe dos lugares de descida.



A Bundesliga é liderada pelo Bayern de Munique, único emblema invicto no campeonato em 2024/25, com 33 pontos, mais seis do que o Eintracht Frankfurt, segundo. O campeão Bayer Leverkusen é terceiro, com 26.