Treinador do Astana promete equipa a "deixar tudo em campo" perante Vitória

Vitorioso na receção aos sérvios do TSC Backa Topola (1-0) e derrotado nas visitas aos galeses do The New Saints e aos cipriotas do Pafos, também por 1-0, o conjunto do Cazaquistão ocupa a 25.ª posição, com três pontos, e quer revitalizar a ‘meta’ dos 24 primeiros com um triunfo na receção à equipa lusa, quinta da tabela, com o pleno de nove pontos.



“Queremos chegar ao play−off da Liga Conferência. Os nossos próximos adversários são difíceis, mas vamos tentar tudo para chegar à próxima fase. Independentemente dos jogos que fizermos, vamos sempre deixar tudo em campo. O jogo de amanhã [quinta-feira] não é exceção”, disse Grigoriy Babayan, na antevisão ao jogo marcado para as 20:30 locais (15:30 de Lisboa).



Técnico do Astana desde 2022, Babayan frisou que a sua equipa cumpriu “a tarefa mais difícil” da presente temporada, a de chegar à fase de liga, e que a rotação de jogadores foi uma necessidade nas duas jornadas anteriores, uma vez que os cazaques ainda estavam a lutar pelo título nacional.



Segundo classificado da edição de 2024 da Liga, que terminou em 10 de novembro, o Astana quer manter a invencibilidade caseira em jogos da UEFA nesta época, ainda que a jogar a mais de 1.200 quilómetros da capital cazaque, em Almaty, face à remodelação em curso na Astana Arena, recinto com capacidade para 30.000 espetadores.



O técnico de 44 anos reconheceu que é diferente jogar na Astana Arena ou no Estádio Central, recinto com mais de 23.000 lugares em Almaty, a mais populosa cidade do Cazaquistão, onde o plantel se tem sentido bem acolhido.



“O Estádio Central e a Astana Arena são difíceis de comparar, porque a atmosfera é completamente diferente. As pessoas de Almaty têm-nos apoiado e estamos muito gratos, mas, quando está lotada, a Astana Arena tem uma acústica única”, disse o técnico.



Já o médio Elkhan Astanov, realçou que a pausa competitiva para as seleções nacionais permitiu ao Astana recuperar de um ciclo de jogos “muito intenso”, em outubro, e prometeu uma equipa preparada para lutar pelo triunfo nos três jogos que restam na fase de liga, com o Vitória, os ingleses do Chelsea e os cipriotas do APOEL Nicósia.



“Tentaremos vencer todos os jogos que restam. Podemos vencer o Vitória. Estamos totalmente prontos para o jogo de amanhã [quinta-feira]. E estaremos prontos para jogar contra o Chelsea [a 12 de dezembro]”, disse o jogador cazaque, de 24 anos.



O Astana, do Cazaquistão, 25.º classificado da fase de liga da Liga Conferência, com três pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com nove, a partir das 20:30 locais de quinta-feira (15:30 de Lisboa), no Estádio Central, em Almaty, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic.