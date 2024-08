Vice-campeão Estugarda entra a perder na Bundesliga

Um dia depois de o campeão Bayer Leverkusen ganhar em Moenchengladbach, por 3-2, o Estugarda começa já a perder terreno, permitindo ao Friburgo a reviravolta, após um grande golo em remate de bicicleta de Ermedim Demirovic, no segundo minuto.



Perante o jogo muito aquém das expectativas do Estugarda, o Friburgo 'embalou' para uma justa vitória, graças aos golos de Lukas Kübler (26 e 61) e de Ritsu Doan (54).



Julian Schuster, que sucedeu a Christian Streich no comando do Friburgo, consegue assim uma estreia muito promissora no clube da Floresta Negra.



O RB Leipzig, tradicional candidato aos lugares de topo, começou a arrecadar os três pontos com o golo do reforço norueguês Antonio Nusa. Não foi fácil ganhar ao Bochum e foi necessário trabalhar muito para ultrapassar a defesa adversária, o que foi conseguido aos 59 minutos.



Nusa, de 19 anos, foi contratado para o lugar de Dani Olmo, que rumou ao FC Barcelona. Hoje, marcou após quatro minutos em jogo, a passe de Benjamin Cesko.



Na última época, o Bochum esteve perto de descer de divisão e só se manteve entre os melhores depois de afastar no play-off de descida o Fortuna Düsseldorf.



O Hoffenheim ganhou ao Holstein por 3-2, com um 'hat-trick' do croata Kramaric, terminando com empate os outros dois jogos disputados - 2-2 no Augsburgo-Werder Bremen e 1-1 no Mainz05-Union Berlin.



O português Diogo Leite foi um dos defesas da equipa de Berlim.