Académico de Viseu vence Oliveirense e fica mais perto da frente

Num final de tarde com muito frio no Estádio do Fontelo, em Viseu, o Académico adiantou-se aos 21 minutos, pelo grego Michelis, tendo o alemão Messeguem passado de 'vilão a herói', primeiro ao fazer o autogolo que deu o empate à Oliveirense (85) e depois a fazer o 2-1, aos 89 minutos.



Os comandados de Rui Ferreira dominaram a primeira metade e foram premiados com o golo do defesa-central grego, que, numa bola parada, reagiu mais rápido que todos e desviou para o fundo da baliza da Oliveirense.



Só depois de se ver em desvantagem a formação e Oliveira de Azeméis procurou acercar-se de forma mais assertiva da baliza defendida por Domen Gril e, aos 34 minutos, chegou mesmo a marcar, mas João Silva estava em posição irregular, confirmada pelo VAR.



Dois minutos volvidos e foi Schutte a ficar perto do golo, com um desvio de calcanhar, obrigando o guarda-redes esloveno dos viseenses a uma grande defesa.



No segundo tempo, o jogo só voltou a aquecer nos minutos finais, com a Oliveirense a chegar ao empate na sequência de um livre na direita, aos 85 minutos, com Messeguem a desviar para o fundo da sua baliza, mas o alemão acabaria por se redimir numa rápida transição pela esquerda do ataque e, já na área, rematou forte e cruzado e bateu Arthur.



O emblema beirão regressou assim às vitórias, tendo a equipa orientada por Rui Ferreira 'colado' a Benfica B e Desportivo de Chaves, todos com 24 pontos, apenas a um do Torrense, equipa que ocupa o lugar de acesso ao play-off pela subida.



A Oliveirense continua como lanterna-vermelha da II Liga, com apenas seis pontos em 14 partidas disputadas.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Oliveirense, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Michelis, 21 minutos.



1-1, Messeguem, 83 (própria baliza).



2-1, Messeguem, 89.



Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Miguel Bandarra (Messeguem, 67), Michelis, Aidara (João Pinto, 57), Henrique Gomes, Sori Mané, Samba Koné, Paulinho, Ott (Simão Silva, 57), Diogo Almeida (Marinelli, 81) e André Clóvis (Marquinho, 67).



(Suplentes: Matheus Sampaio, João Pinto, Messeguem, Milioransa, Nils Mortimer, Cihan Kahraman, Marinelli, Marquinho e Simão Silva).



Treinador: Rui Ferreira.



- Oliveirense: Arthur, Casimiro (Klebinho, 80), Naga, Iago Reis, Luís Bastos, Filipe Alves (Sabino, 80), André Santos (Schurrle, 67), Kotharo (Zé Manuel, 80), Candeias, Schutte e João Silva (Veiga, 67)



(Suplentes: Rui Dabó, Ventura, Veiga, Tyler, Schurrle, Klebinho, Zé Manuel, Frederico Namora e Sabino).



Treinador: António Ferraz.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Iago Reis (16), Samba Koné (50), Klebinho (84) e Candeias (90+2).



Assistência: 1.025 espetadores.