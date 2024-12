Alverca alcança segunda vitória consecutiva ao golear Oliveirense por 4-1

No Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, o Alverca colocou-se em vantagem com os golos de Ageu (cinco minutos) e Carter (15) e um autogolo de Arthur (45+1), com a Oliveirense a reduzir por Candeias, de grande penalidade (45+9). No entanto, o Alverca fixou o resultado com novo golo de Carter (73).



Com a vitória, o Alverca ascendeu ao nono lugar da II Liga, com 18 pontos, enquanto a Oliveirense, que somou a segunda derrota seguida e segue numa série de sete jogos sem vencer, mantém-se no 18.º e último lugar, com seis.



O Alverca foi mais audaz no início do jogo e inaugurou o marcador aos cinco minutos, quando Ageu surgiu, à boca da baliza, para desviar um remate de Andrezinho já dentro da área.



A equipa de Vasco Botelho da Costa ampliou a vantagem aos 16 minutos, após uma iniciativa individual de Carter, que rematou para o 2-0 num lance de insistência na área da Oliveirense.



O avançado do Alverca, que na época passada alinhou pela Oliveirense, esteve envolvido no terceiro golo, quando o seu remate embateu no poste e depois nas costas de Arthur, que introduziu a bola na própria baliza (45+1).



Antes do intervalo, a Oliveirense reduziu a desvantagem por Candeias, que sofreu falta na área do Alverca e converteu a respetiva grande penalidade (45+9).



O Alverca acabou por chegar ao quarto golo aos 73 minutos, com Carter a cabecear para o fundo da baliza, dando sequência a um cruzamento de Thauan Lara.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense - Alverca: 1-4



Ao intervalo: 1-3



Marcadores:



0-1, Ageu, aos 05 minutos.



0-2, Carter, 16.



0-3, Arthur, 45+1 (na própria baliza).



1-3, Candeias, 45+9 (grande penalidade).



1-4, Carter, 73.







Equipas:



- Oliveirense: Arthu, Klebinho (Casimiro, 60), Iago, Noga, Luís Bastos, Sabino, André Santos (Tomoya, 60), Kohtaro (Izumi, 82), Candeias (Zé Manuel, 60), Schutte e João Silva (Tiago Veiga, 64).



(Suplentes: Rui Dabó, Casimiro, Tyler, Namora, Schürrle, Tomoya, Zé Manuel, Izumi e Tiago Veiga).



Treinador: Filipe Rocha.



- Alverca: João Bravim, David Bruno, Fernando Varela, Paulo Eduardo (Sema Velasquez, 46), Thauan Lara, Miguel Pires, Ageu, Diogo Martins (Ricardo Dias, 73), Brenner (Bicalho, 63), Carter (João Lima, 77) e Andrezinho (Wilson Eduardo, 77).



(Suplentes: Pedro Silva, Sema Velázquez, Alysson, Nkanyiso Shinga, Ricardo Dias, Bicalho, Wilson Eduardo, Luís Miguel e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



Árbitro: José Carlos Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Paulo Eduardo (33), Ageu (68) e Bicalho (78).



Assistência: cerca de 500 espetadores.