Arouca e Vitória fecham primeira jornada da I Liga

O duelo marcado para as 20h15 irá colocar frente a frente duas equipas com novos treinadores, com Rui Borges à frente dos vimaranenses, quintos colocados do último campeonato, e o uruguaio Gonzalo García ao comando dos arouquenses, que foram sétimos.





Este será o primeiro jogo oficial do Arouca na nova temporada. Na pré-época, os resultados não foram os melhores, ao amealharem uma vitória, um empate e três derrotas.





Com uma equipa que ainda mantém a base do ano transato, a saída mais sonante foi mesmo a de Rafa Mujica. De entradas, os arouquenses passaram a poder contar com o a cedência por empréstimo de Henrique Araújo, de Taichi Fukui (vindo do Bayern) e a compra de Nico Mantl.





O andamento do Vitória SC, pelo contrário, é superior. A campanha de acesso à Conference League tem dado motivação aos "conquistadores" e outro tipo de entrosamento entre a equipa. São três vitórias em três jogos. Oito golos marcados. Nenhum sofrido.





Uma das grandes mudanças no esquema tático foi a adaptação de Ricardo Mangas a extremo esquerdo e tem sido algo aparentemente positiva. Afinal, leva três golos e uma assistência em três jogos.



A formação minhota estreia-se na I Liga a meio da eliminatória europeia com o Zurique, recebendo os suíços na quinta-feira, em Guimarães, depois de na semana passada ter vencido o encontro da primeira mão por 3-0.