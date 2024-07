Arouca inicia nova temporada com ambição e com Gonzalo García ao `leme`

Em São João da Madeira, os 'lobos' apresentaram-se pela primeira vez para a época 2024/25, com perspetivas de manter o bom momento que resultou no quinto e sétimo lugares nas últimas duas edições do campeonato, num dia que contará com treino na parte da tarde.



Já com quatro novos jogadores e a continuidade definitiva de Tiago Esgaio assegurada, o grande destaque deste renovado Arouca não deixa de ser o recém-chegado treinador, Gonzalo García, que quer "seguir a linha dos últimos anos", estabelecer uma identidade ofensiva e tentar ser "protagonista" contra qualquer adversário.



"Bom para nós tem de ser sempre ganhar e acabar o mais acima possível, mas isso não se sabe. O importante, para mim, e o que tentamos sempre fazer em todos os lugares onde estive, é que a equipa tenha uma identidade. Queremos ter a bola, ser agressivos e ofensivos", vincou, sem referir uma posição classificativa concreta.



O técnico mostrou-se desejoso de se iniciar no futebol português e deixou elogios ao clube e à vila, que lhe transmitem uma "sensação de família", ao explicar os motivos que levaram a ter aceitado o convite.



"O Arouca é um clube que tem trabalhado muito bem nos últimos anos, que é humilde, mas não deixa de ir melhorando e ser muito ambicioso. Depois, gosto muito de Portugal, tem um campeonato competitivo, com muita qualidade. É um lugar perfeito para mim, para continuar a crescer e a aprender", expressou.



Pedro Moreira, capitão do Arouca, assumiu que ainda não teve contacto com o novo treinador e com os novos colegas, mas garante que irá transmitir-lhes que a chegada a Arouca significar ingressar numa "grande família".



O médio veterano, de 35 anos, que renovou recentemente para a sexta temporada no clube, manteve a fasquia na manutenção no principal escalão do futebol português, mas admite que o plantel permite "sonhar".



"O nosso principal objetivo, quando arrancamos para o início de uma nova época, é sempre a manutenção, assegurar mais uma época na I Liga e estabilizar o clube na primeira divisão. Claro que depois as coisas vão acontecendo e com a qualidade que nós temos no nosso grupo podemos sonhar", constatou.



Joel Pinho, diretor-geral do clube, mostrou-se otimista quanto à constituição do plantel, apesar das saídas importantes de Rafa Mujica, Ignacio de Arruabarrena, Robson Bambu, Bogdan Milovanov e Jerome Opoku, assumindo que espera manter os 'pilares' da equipa e oficializar "um defesa central e um médio" nos próximos dois dias.



"O plantel está extenso, como se pode ver. Ainda podemos fazer um ou outro ajuste (saídas) em termos de plantel, mas, nenhuma das peças-chave sairá por um preço que não seja a rondar a cláusula de rescisão. Não é o nosso objetivo vender, é sempre ficar com os jogadores preponderantes e assim vamos continuar", reiterou.







Plantel provisório do Arouca para 2024/25:



- Guarda-redes: Nico Mantl (ex-Salzburgo), João Valido e Thiago Rodrigues.



- Defesas: Chico Lamba (ex-Sporting), Matías Rocha, Nino Galovic, Weverson, Hamache, Alex Pinto (ex-Gil Vicente), Tiago Esgaio (ex-Sporting de Braga) e Mateus Quaresma.



- Médios: Eboué Kouassi, Oriol Busquets, Pedro Moreira, David Simão, Morlaye Sylla, Pedro Santos, Vitinho e Pablo Gozálbez (ex-Valência).



- Avançados: Alfonso Trezza, Yusuf Lawal, Jason Remeseiro, Miguel Puche, Cristo González e Uladzislau Marozau.