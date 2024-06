Avançado marroquino Amine El Ouazzani é reforço do Sporting de Braga

Os bracarenses revelaram ter chegado a acordo com o clube gaulês a troco de 3,5 milhões de euros. O jogador, nascido em França, mas de ascendência marroquina, assinou um contrato por cinco temporadas, com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.



Amine El Ouazzani, de 22 anos, internacional sub-23 por Marrocos, marcou 11 golos pelo Guingamp, na II Liga francesa, na última época.



O avançado, que já integrou os trabalhos de pré-época de hoje, é o quarto reforço dos minhotos para a nova temporada depois do defesa central Robson Bambu (ex-Arouca), do médio Thiago Helguera (ex-Nacional, do Uruguai) e do avançado João Marques (ex-Estoril Praia).