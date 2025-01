AVS rescindiu com Luís Silva, um dos capitães da equipa da I Liga

"O AVS e Luís Silva rescindiram, por mútuo acordo, o contrato que vigorava até ao final da presente temporada. Luís Silva capitaneou a equipa, em representação desta sociedade desportiva, ao longo de duas temporadas e meia”, pode ler-se na informação partilhada pelo AVS nas suas redes sociais.



O emblema nortenho destacou os 80 jogos realizados pelo médio, para dizer que Luís Silva “deixou uma marca indelével entre todos”.



“Fica na história como um dos obreiros da subida de divisão. Luís Silva será sempre um dos nossos. Um líder. Alguém cuja importância extravasou as quatro linhas e os 90 minutos”, acrescentaram.



Luís Silva, de 32 anos, participou esta época em 10 jogos pelo AVS, o seu nono clube da carreira, iniciada no Leixões.



Natural de Matosinhos, Luís Silva é o segundo médio a deixar o AVS na reabertura do mercado, depois da rescisão do brasileiro Jonatan Lucca.