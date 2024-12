Belenenses mantém liderança na Liga 3 com nulo frente ao Atlético

Com este resultado, o Belenenses soma agora 21 pontos e o Atlético assume o segundo lugar, em igualdade com a Académica (19), equipa que também ela empatou esta ronda com o Oliveira do Hospital (2-2).



Antes do apito inicial do árbitro setubalense Sérgio Jesus, os adeptos iam fazendo a festa no exterior do Estádio do Restelo.



Do lado da bancada dos visitantes, os do Atlético, entre a rulote do ‘Pançudo das Bifanas’ e o supermercado existente nas proximidades, principais fornecedores de comida e bebida, os adeptos iam hidratando e afinando as vozes.



Os petardos lançados marcavam a zona e chamavam a atenção daqueles que vestiam as cores azul e amarelo para se concentrarem por ali.



Já os adeptos da formação do Restelo (sócios tinham direito a seis bilhetes grátis), era a Fanzone do Polidesportivo Dr. Ramos Lopes, existente entre o estádio e o Pavilhão Acácio Rosa, que ia acolhendo as esperanças ‘azuis’, com a demonstração das modalidades, o ‘outlet’ da Loja Azul, insufláveis para as crianças e um stand da Associação Sol com apoio para o Hospital dos Pequeninos.



À medida que os jogadores iam aquecendo no relvado, a ansiedade ia tomando conta das bancadas e nem o minuto de silêncio em honra de Diogo Mouga, membro da estrutura técnica da equipa B do Belenenses falecido recentemente, foi respeitado.



Enquanto o jogo ia decorrendo, os adeptos do Atlético estavam bem mais ativos, não só nos cânticos mas também no rebentamento de petardos.



Com a liderança da série B da Liga 3 a ser discutida neste jogo, a superioridade do Atlético começou a fazer-se sentir no final da primeira parte, com a materialização das ações atacantes. Mas se o nulo se mantinha ao intervalo era graças ao guarda-redes belenense David Grilo, que defendeu os remates de César Sousa, Pipo e Joãozinho.



A jogar em casa, o Belenenses viu Morgado tentar inaugurar o marcador, aos 52 minutos, com a defesa do guarda-redes Ribeiro, e, aos poucos, também ele foi dividindo as oportunidades de golo.



E embora os forasteiros tivessem tido mais ocasiões para levar de vencido o jogo - se ganhassem assumiam a liderança da série -, a verdade é que a bola nunca cruzou a linha de golo, mantendo-se o nulo até ao apito final de Sérgio Jesus.