Benfica B impôs a primeira derrota na pré-época ao Académico de Viseu

Um golo de Ivan Lima deu o triunfo aos 'encarnados', que haviam derrotado o Belenenses (1-0) e empatado com o Mafra (1-1), e continuam sem perder na preparação para o arranque da II Liga de futebol, em que se vão estrear no fim de semana de 10 e 11 de agosto, em Matosinhos, frente ao Leixões.



Já os viseenses perderam pela primeira vez na preparação para a nova época, depois de duas vitórias no estágio em Espanha, frente a duas formações inglesas do Championship, Oxford United (1-0) e Derby County (3-1).



O Académico de Viseu volta a jogar dia 24 de julho, ao receber no Fontelo o Sporting da Covilhã, de novo em jogo à porta fechada, ao qual se vão seguir as partidas nos redutos de Boavista (27), AVS (31) e Arouca (03 de agosto), antes do arranque da II Liga, em que os beirões vão receber na primeira jornada o Desportivo de Chaves.