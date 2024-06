Benny deixa AVS e reforça Moreirense até 2027

O médio Benny reforçou o Moreirense com um contrato de três anos, válido até 2027, após contribuir para a subida do AVS à I Liga portuguesa de futebol na época passada, informou o emblema "cónego".

Numa publicação difundida nas páginas oficiais nas redes sociais, os minhotos confirmam que o jogador de 26 anos é o primeiro reforço para a temporada 2024/25, depois de seis golos e de cinco assistências em 39 jogos oficiais pela equipa de Vila das Aves, localidade do concelho de Santo Tirso, a seis quilómetros da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.



Formado no FC Porto, FC Foz, Rio Ave e Leixões, o futebolista natural do Porto iniciou a carreira sénior nos "bebés" de Matosinhos, na época 2016/17, e representou Pedras Rubras, Trofense e Benfica B, antes de se estrear no principal campeonato luso ao serviço do Paços de Ferreira, durante a temporada 2019/20.



Emprestado pelos "castores" ao Desportivo de Chaves, na segunda metade de 2019/20, ao Sporting da Covilhã, em 2020/21, e ao Vilafranquense, em 2021/22, Benny jogou pelo conjunto de Vila Franca de Xira a título definitivo em 2022/23, antes de a SAD que a tutelava mudar de sede para a Vila das Aves e constituir o AVS na época passada.