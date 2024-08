Carvalhal e Bacci analisam o jogo do Bessa

O técnico dos bracarenses no final da partida e à margem do jogo referiu-se à situação de Simon Banza: Eu conheço o Sporting de Braga há muitos anos. É um clube histórico, com tradição, valores e princípios. Um profissional do Sporting de Braga, seja de que área for, tem de ter compromisso com o clube e a equipa. Se assim for, estará no grupo de trabalho. Se não tiver estes valores, não pode estar.



Sobre a abordagem do clube às últimas duas semanas da janela de transferências afirmou: "Temos de reequilibrar o plantel e estamos em sintonia com o presidente [António Salvador]. Estou satisfeitíssimo com os jogadores que temos, mas vamos procurar reequilibrar uma ou outra posição para estarmos mais reforçados".



Quanto ao treinador do Boavista, Cristiano Bacci, teceu o seguinte comentário ao jogo: "Na primeira parte, faltou-nos coragem (para ter maior presença ofensiva). Fomos mais pressionantes no segundo tempo, porque conseguimos ter mais bola e explorámos muitas vezes os flancos. Não teve a ver só com questões táticas, mas também mentais".



O técnico ainda explicou algumas nuances que a equipa apresentou: "A equipa já tinha sofrido ajustes no jogo com o Casa Pia (vitória por 1-0, na jornada inaugural, em Rio Maior). O Miguel Reisinho jogou pelo meio durante 35 minutos da segunda parte, enquanto o Joel Silva ficou no flanco (direito). Para o Reisinho, o melhor é jogar pelo corredor central. Fica mais fácil ter a bola e chegar em apoio ao avançado, porque tem qualidade no último passe e no remate. O Joel tem mais andamento e entreajuda com o lateral que estava perto dele (Pedro Gomes)".