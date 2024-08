Chaves e Leixões sem ideias não vão além do ‘nulo’ em Trás-os-Montes

Depois de uma primeira parte a ‘meio-gás’, sem grandes oportunidades, as equipas despertaram no segundo tempo, com um jogo mais rápido e agitado, mas sem conseguir desbloquear o marcador.



A partida iniciou após um minuto de silêncio em memória de José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, e com ligeiro ascendente para a equipa da casa.



O Desportivo de Chaves esteve estatisticamente por cima do jogo, enquanto os visitantes foram procurando crescer através de contra-ataques rápidos e tirando partido de algumas falhas na defensiva transmontana, ainda que sem perigo efetivo para as redes de Vozinha.



Depois de uma primeira parte equilibrada, a etapa complementar fi disputada a bom ritmo, mas com os ânimos à ‘flor da pele’, o que se materializou em entradas duras de parte a parte.



Asduas equipas dispuseram de diversas ocasiões para desfazer o nulo, mas revelaram-se ineficazes.





Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Leixões, 0-0.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Kiko (Aarón, 90), Paulo Víctor, Roan Wilson, Tiba (Pedro Pinho, 80), Sanca (Kusso, 80), Ktatau (Morim, 90) e Wellington (Rúben Pina, 68).



(Suplentes: Rodrigo, Aarón, Brice Eboudjé, Pedro Pinho, Kusso, Tiago Almeida, Morim, Melro e Rúben Pina).



Treinador: Marco Alves.



- Leixões: Igor Stefanovic, João Oliveira (Chicão, 70), Rafael Vieira (Jean Felipe, 70), Hugo Basto, Simão, Paulo Alves, Fabinho (Paulité, 62), André André (Rafa, 62), Simões, Mozino (Moshood, 86) e Werton.



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Noga, Chicão, Rafa, Paulité, Jean Filipe, Moshood, Gustavo Lobo e Henrique).



Treinador: Carlos Fangueiro.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ktatau (20), Carraça (40), Rafael Vieira (45), Kiko (52), Paulo Alves (52), André André (52) e Igor Stefanovic (81).



Assistência: 2.663 espetadores.