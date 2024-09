Chaves vence Torreense com reviravolta

Vasco Fernandes inaugurou o marcador com um autogolo, aos 21 minutos (0-1), resultado que se manteve inalterado até à passagem do minuto 83, altura em que Rúben Pina e Paulo Victor protagonizaram a reviravolta do marcador, com dois golos em poucos segundos, e ofereceram a primeira vitória em casa da época 2024/25 aos transmontanos.



Depois de uma entrada em campo com ‘guarda de honra’ de 75 pequenos atletas da formação do Desportivo de Chaves, que cumpriu 75 anos na sexta-feira, seguiram-se 20 minutos sem história e com muitas faltas à mistura.



O primeiro golo viria a surgir logo depois: após um passe em progressão de Javi Vásquez, o estreante Miguel Rebelo viu o seu ataque à profundidade travado por Vozinha, mas a bola acabou por terminar no fundo das redes depois de ressaltar em Vasco Fernandes.



Na frente do marcador, o Torreense procurou aumentar a vantagem tirando partido dos erros da defesa flaviense, com David Costa a obrigar Vozinha a ‘voar’ para evitar o segundo dos visitantes, aos 40.



A segunda parte começou equilibrada, com o Desportivo de Chaves à procura do empate e o Torreense a gerir a transição da defesa para o ataque com cautela.



Depois de as substituições terem ‘agitado as águas’, à passagem do minuto 80, o Desportivo de Chaves viu uma grande penalidade assinalada a seu favor que viria a espoletar uma verdadeira ‘remontada’: Rúben Pina foi chamado a cobrar o penálti e empatou a partida e, logo depois, assistiu Paulo Victor, que assinou o 2-1, encerrando as contas da partida.



Com a vitória de hoje, os flavienses sobem provisoriamente ao oitavo lugar da II Liga, com oito pontos, enquanto os visitantes, que somam mais um, têm o quarto lugar em risco na sexta jornada.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Torreense, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Vasco Fernandes, 21 minutos (própria baliza).



1-1, Rúben Pina, 83 (grande penalidade).



2-1, Paulo Victor, 84.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Kiko (Aarón, 90), Roan Wilson, Pelágio (Pedro Pinho, 78), Rui Gomes (Paulo Victor, 78), Pedro Tiba (André Ricardo, 58), Sanca (Rúben Pina, 58) e Paul Ayongo.



(Suplentes: Rodrigo, Aarón, Paulo Victor, Pedro Pinho, Kusso, André Ricardo, Morim, Tounkara e Rúben Pina).



Treinador: Marco Alves.



- Torreense: Lucas Paes, Agbor (Né Lopes, 60), Lomboto (Tiago Matos, 77), Stopira, Dani Bolt (Vasco Oliveira, 78), Juan Balanta, David Costa, Léo Silva, Javi Vázquez, Rebelo (Pité, 60) e Pozo (Paraízo, 66).



(Suplentes: Bjerre, Né Lopes, Rúben Pinto, Thomsen, Tiago Matos, Vasco, Pité, Vasco Oliveira e Paraízo).



Treinador: Tiago Fernandes.



Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Fernandes (45+2), Pelágio (60), Léo Silva (63), Juan Balanta (87) e André Ricardo (89). Cartão vermelho direto para o treinador Tiago Fernandes (85).



Assistência: 822 espetadores.