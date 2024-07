Chelsea contrata avançado de 18 anos ao Barcelona

, anunciou o clube londrino, o qual, após pagar uma cláusula de seis milhões de euros, adquiriu os serviços de um dos mais promissores avançados do futebol espanhol.Na época passada o jovem avançado disputou sete jogos oficiais com a equipa treinada por Xavi Hernández, depois de se ter estreado num jogo particular contra os japoneses do Vissel Kobe, ao entrar para o lugar do consagrado Robert Lewandowski.A sua estreia oficial aconteceu em outubro do ano transato, na partida frente ao Athletic de Bilbau, ao entrar em campo aos 79 minutos, para marcar, um minuto depois, o único golo da partida que deu a vitória aos catalães.Disputou mais dois jogos da Liga espanhola, dois na Liga dos Campeões e dois na Taça do Rei e foi determinante na excelente carreira da equipa B do FC Barcelona, que esteve a um passo de conseguir a promoção à II Divisão.