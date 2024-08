Chico Banza reforça Portimonense por empréstimo

O dianteiro de 25 anos regressa ao futebol português, onde, entre 2017 e 2020, envergou as camisolas de Leixões e Marítimo, já depois de ter concluído a sua formação no Interclube, em Angola.



Há quatro anos, o internacional angolano mudou-se dos madeirenses para o Chipre, país em que já representou Nea Salamis, PO Xylotymbou e Anorthosis, pelo qual somou 24 jogos e seis golos na temporada transata.



Chico Banza é o nono reforço dos algarvios, despromovidos ao segundo escalão, juntando-se aos guarda-redes Philip Tear e Pedro Bez, ao defesa Kelechi John, aos médios Geovane e Francisco Varela, e aos avançados Paulo Vítor, Ruan e Elijah Benedict.



Após as duas primeiras jornadas da II Liga, o Portimonense ocupa o 17.º lugar, com um ponto, visitando para a terceira ronda o reduto do Mafra, em jogo marcado para domingo, às 18:00.