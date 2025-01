Daniel Nussbaumer deixa Académico de Viseu

O ponta de lança austríaco Daniel Nussbaumer deixou de ser jogador do Académico de Viseu, informou a SAD do emblema beirão, atual quarto classificado da II Liga portuguesa de futebol.

“O Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD informa que chegou a um acordo com o jogador Daniel Nussbaumer para a revogação do seu contrato de trabalho”, pode ler-se no comunicado, colocando um ponto final numa ligação que durava desde o verão de 2021, quando o atleta, de 25 anos, chegou a Viseu, então proveniente do SCR Altach, da Áustria.



Nussabaumer vestiu a camisola dos beirões em 36 jogos oficiais, tendo apontado nove golos, todos na primeira temporada.



O avançado viria depois a sofrer uma lesão que o afastou da competição durante mais de 500 dias, tendo regressado no início da atual época, na qual foi utilizado em seis encontros pelo técnico Rui Ferreira.



Já sem Nussbaumer, o Académico de Viseu prepara a deslocação à Capital do Móvel, onde, pelas 18h00 de domingo, vai defrontar o Paços de Ferreira, em partida da 17.ª jornada da II Liga.