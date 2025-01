Daniel Sousa destaca crescimento da equipa

O embate desta sexta–feira, agendado para as 20h15, marca o regresso do técnico leonino à cidade berço, onde mora a equipa que orientou na primeira metade da época e que está a procurar evoluir, depois de já ter apresentado “alguma ideias defensivas” novas na visita de domingo ao Farense (2–2), que assinalou a estreia do técnico de Barcelos ao serviço dos vitorianos.”, disse, na antevisão ao encontro.Ciente de que o conhecimento de Rui Borges sobre o Vitória tem “valia para o planeamento estratégico”, Daniel Sousa lembrou que os seus jogadores também “sabem como pensa” o treinador adversário e projetou um encontro “bem disputado”, tendo pedido apoio aos adeptos do emblema minhoto.”, disse.Uma semana depois de ter assumido o comando do Vitória, o treinador de 40 anos tentou compreender o que o plantel “faz bem com regularidade” e “acrescentar ideias diferentes”, em primeiro lugar a nível defensivo e, mais tarde, a nível atacante, sem sobrecarregar os atletas com informação.O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 24 pontos, recebe o Sporting, líder da prova, com 40, em partida agendada para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Gonçalves.