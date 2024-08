Defesa brasileiro Léo Santos assina pelo Nacional até junho de 2027

O Nacional assegurou a contratação do defesa brasileiro Léo Santos, proveniente dos brasileiros do Guarani, da segunda divisão do Brasil, com contrato válido para as próximas três temporadas, anunciou hoje o clube da II Liga de futebol.

"Léo Santos vai integrar amanhã (quarta-feira) os treinos do plantel 'alvinegro' e irá vestir a camisola 34", pode ler-se no sítio oficial na Internet do emblema insular.



Com passagens pelas camadas jovens de Remo e Corinthians, clube no qual efetuou a estreia a nível sénior, em 2016, o futebolista, de 25 anos, representou também Fluminense, Ponte Preta, Ferroviário e Ceará.



Em 2024, participou em 24 encontros pelo Guarani, último classificado do segundo escalão brasileiro, com 18 pontos em 22 jornadas, tendo apontado um golo.



Léo Santos é a 17.ª contratação do Nacional para a época 2024/25, depois da chegada do guarda-redes César Augusto, dos defesas Douglas Sequeira, Gustavo Garcia, Afonso Freitas e José Vítor, dos médios Matheus Dias, Miguel Baeza, Djibril Soumaré, Bruno Costa e Daniel Penha e dos avançados Nigel Thomas, Arvin Appiah, Gabriel Santos, Tiago Reis, Adrián Butzke e Isaac Tomich.