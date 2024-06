Diego Collado é o primeiro reforço do Gil Vicente

O atacante, de 23 anos, que chegou a custo zero, assinou um contrato válido por três temporadas com os "galos", sendo o primeiro reforço do conjunto barcelense para a temporada 2024/25.Diego Collado fez todo o seu percurso de formação no Villarreal, que representou nos últimos 11 anos, chegando a atuar na equipa principal, pela qual participou em quatro jogos e apontou um golo.O jogador, que também foi internacional jovem por Espanha, terá em Barcelos a primeira experiência fora do seu país, e segundo informação dada pelos gilistasDiego Collado estará presente no arranque dos trabalhos do Gil Vicente, a 2 de julho.Entretanto, o clube de Barcelos já divulgou a lista de jogos de preparação de pré-época que contempla seis ensaios.O primeiro será a 13 de julho, frente à equipa de sub-23 do clube, seguindo-se embates com Penafiel, em Barcelos, a 17 de julho, com o Sporting de Braga B, em Fão, a 20 de julho, com o Rio Ave, a 24 de julho, durante o período de estágio em Arcos de Valdevez.Seguem-se dois compromissos com equipas espanholas, o primeiro em Vigo, frente ao Celta (26 julho) e, por fim, o jogo de apresentação da equipa, em Barcelos, frente ao Deportivo da Corunha (31 julho).