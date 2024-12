E. Amadora recebe Rio Ave à procura dos três pontos

A fechar a 15.ª ronda, outro dos "aflitos" do campeonato com 12 pontos, o Estrela da Amadora, recebe o Rio Ave, pelas 20:45, encontrando os vila-condenses mais tranquilos, em 11.º lugar e com 16 pontos.





O Estrela da Amadora vai em busca de fazer melhor, depois de no último jogo ter perdido frente ao FC Porto (2-0). No entanto, vai enfrentar algumas dificuldades, principalmente devido às ausências para este encontro. No leque de lesionados encontram-se: Diogo Fonseca, Tiago Ferreira, Alan Ruiz e Miguel Lopes.





"Esperamos um jogo de máxima dificuldade. Sabemos que é um jogo no Estádio José Gomes e não tenho dúvidas de que os sócios e simpatizantes do Estrela estarão presentes para, mais uma vez, serem o 12.º jogador", começou por referir o técnico José Faria, em conferência de imprensa de antevisão.





"Eu (castigado) não posso dar o meu contributo, mas mesmo não estando presente vou estar de corpo e alma porque esse é o sentimento que nós partilhamos aqui. Um sentimento de família, de partilha e de vivermos as dores uns dos outros. Volto a repetir aquilo que tem sido a minha narrativa ao longo do tempo, o mais importante são eles", concluiu.





Quanto ao Rio Ave, apenas Jonathan Panzo não estará presente para dar o seu contributo. O treinador Petit deixou elogios ao emblema tricolor: "É um adversário forte em casa, coloca muita intensidade no jogo, com jogadores experientes, muitos jogadores que também foram meus. É um estádio muito difícil, mas preparámos este jogo da melhor forma, para irmos com uma mentalidade ganhadora e conseguirmos os três pontos".