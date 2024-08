Ewerton e Sodik Fatai regressam a Portugal para representar o Penafiel

O Penafiel anunciou hoje as contratações do médio brasileiro Ewerton, ex-Hà Nôi, do Vietname, e do extremo nigeriano Sodik Fatai, proveniente do Alashkert, da Arménia, que regressam ao futebol português com vínculos válidos por uma temporada.

O centrocampista notabilizou-se sobretudo ao serviço do Portimonense, em duas passagens - a primeira entre 2014 e 2018 e a segunda entre 2020 e 2022 -, nas quais acumulou 219 jogos, 18 golos e nove assistências, desempenhos que lhe permitiram assinar pelo FC Porto, ainda que nunca tenha chegado a participar em qualquer jogo oficial pelos 'dragões'.



Na segunda metade da época 2022/2023, esteve emprestado pelos algarvios aos nipónicos do Vegalta Sendai e, na última época, enveredou pelo vietnamita Hà Nôi, voltando agora a Portugal, uma época e meia depois, aos 31 anos.



Já o extremo, de 28 anos, antes de representar o Alashkert na última temporada, havia feito toda a sua carreira em território luso, acumulando uma enorme experiência no segundo escalão, ao representar Gil Vicente, Paços de Ferreira, Leixões, Sporting da Covilhã, Desportivo de Chaves, Varzim e Académica.



O emblema da II Liga, que partilha atualmente a liderança do campeonato com o Académico de Viseu (sete pontos), reforça assim a sua aposta na presente temporada, antes de deslocar-se ao terreno do Paços de Ferreira, no domingo, em partida referente à quarta jornada.