Felgueiras vence dérbi frente ao Vizela com reviravolta no marcador

Foi o oitavo jogo seguido sem vencer por parte do Vizela, agora com o 14.º lugar em risco, com os mesmos 14 pontos, enquanto o Felgueiras, que regressou aos triunfos seis encontros depois, está em 12.º, agora com 16 pontos.



Num jogo entre vizinhos, os forasteiros não podiam pedir melhor entrada, com o tento madrugador de Lebedenko, aos dois minutos, numa jogada de laterais: Ítalo Henrique, na direita, combinou com Morschel e cruzou a 'pedir' uma finalização que surgiu somente ao segundo poste no remate do defesa ucraniano.



O golo tranquilizou o Vizela e obrigou o Felgueiras, mais uma vez, e como quase sempre tem acontecido como visitado, a correr atrás do resultado.



Aos poucos, a equipa aumentou a posse de bola, ganhou metros no terreno e criou perigo, logrando oportunidades suficientes para alterar o marcador, mas Carlos Eduardo, nomeadamente, não acertava na finalização.



A insistência do Felgueiras e a persistência de Carlos Eduardo dariam resultado aos 68 minutos, quando, na sequência de um canto, o brasileiro cabeceou e restabeleceu a igualdade.



O segundo tempo teve 'mais' Felgueiras e menos oportunidades, mas ficou algo partido nos minutos finais e a emoção disparou.



O Vizela, sempre mais em transição, podia ter marcado num remate do suplente Pedro Ramos, mas Bruno Pinto opôs-se com uma grande defesa, algo que Ruberto não conseguiu, aos 89, diante de Carlos Eduardo, isolado por Bruninho, no lance que decidiu o jogo.